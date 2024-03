Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: mis à l'honneur pour ses engagements verts information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 12:58









(CercleFinance.com) - Kone annonce s'être vu attribuer une place dans le classement CDP (Carbon Disclosure Project) 2023 'Supplier Engagement Rating', après avoir intégré la prestigieuse liste Climate 'A' du classement CDP.



Par ailleurs, la société a été classée à la 55ème place sur la liste Corporate Knights 2024 Clean200 pour les sociétés cotées en bourse, qui sont à la pointe des solutions d'économie propre.



' Nous sommes ravis d'être reconnus comme l'un des leaders en matière d'engagement des fournisseurs dans la lutte contre le changement climatique', a commenté Mikko Korte, vice-président exécutif, chaîne d'approvisionnement.



Le responsable rappelle qu'en 2022, les émissions sur le Scope 3 par produit commandé ont diminué de 4,7 % par rapport à 2021 et de 4,3 % par rapport à la référence 2018.



La société rappelle s'être engagée à réduire de 50 % les émissions de ses propres opérations (Scope 1 et 2) d'ici 2030, par rapport à une référence de 2018, et s'engage à avoir des opérations neutres en carbone d'ici 2030.

KONE vise également une réduction de 40 %. d'émissions liées aux matériaux de ses produits et à la consommation d'énergie sur leur durée de vie (Scope 3), par rapport aux produits commandés, d'ici 2030.





