Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: le titre monte, les commandes en Chine rassurent information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs et d'escalators Kone était recherché en Bourse ce vendredi suite à l'annonce de solides prises de commandes en Chine.



Le groupe a annoncé ce matin avoir signé une 'solide fin d'année' avec des commandes totales qui ont augmenté de 5,4% à 2,05 milliards d'euros au quatrième trimestre, soit une croissance de 10,5% à taux de changes constants.



'Plus particulièrement, les commandes en Chine ont grimpé de presque 30% d'une année sur l'autre dans un marché pourtant en baisse de quasiment 10%', relèvent les analystes de RBC.



Kone a néanmoins vu son bénéfice d'exploitation reculer à 362,1 millions d'euros sur les trois derniers mois de 2023, contre 367,1 millions d'euros un an plus tôt, un chiffre toutefois en ligne avec les prévisions des analystes.



Parallèlement, son chiffre d'affaires s'est replié de 3,5% à 2,8 milliards d'euros, même si la croissance à taux de change comparable atteint, elle, 0,7%.



Pour 2024, Kone a déclaré s'attendre à des ventes stables voire en légère hausse à taux de change constants par rapport à l'an dernier, assortis d'une poursuite de l'amélioration de sa marge d'exploitation (Ebit) ajustée.



'L'une des grandes inquiétudes pour 2024 portait sur un possible reflux du carnet de commandes en Chine et son impact au niveau de l'utilisation des capacités', rappelle RBC.



'Si cette préoccupation reste d'actualité - après tout, le marché chinois continue de se contracter - ce risque semble pour l'instant reporté', conclut-il dans une note.



Vers 11h00, le titre Kone progressait de 1,6% à la Bourse d'Helsinki, alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Industrials, avançait de 1,1%.





Valeurs associées KONE-B Tradegate +1.02% KONE-B LSE -100.00% KONE-B LSE Intl +2.14% KONE-B OTCBB 0.00%