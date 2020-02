Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : le patron de la région Amériques quitte le groupe Cercle Finance • 03/02/2020 à 12:24









(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone a déclaré que Larry Wash, son vice-président exécutif responsable de la région Amériques depuis 2012, avait décidé de quitter l'entreprise. Larry Wash, membre du conseil d'administration de Kone, quittera le groupe le 28 février a déclaré Kone. La recherche de son successeur est en cours, indique le communiqué, ajoutant que le vice-président des finances pour les Amériques, Ken Schmid, a été nommé entre-temps chef intérimaire.

