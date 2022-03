Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: le conseil d'administration évolue information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 10:16









(CercleFinance.com) - Kone annonce qu'Andreas Opfermann démissionnera de son poste de membre du conseil d'administration à compter du 31 mars 2022, en raison des exigences de temps importantes et croissantes dans son rôle actuel chez Linde.



Conformément aux statuts, le conseil d'administration de Kone comprend un minimum de cinq et un maximum de dix membres ordinaires, et un maximum de trois membres suppléants.



A partir de début avril, le Conseil sera composé des membres ordinaires suivants : Matti Alahuhta, Susan Duinhoven, Antti Herlin, Iiris Herlin, Jussi Herlin, Ravi Kant, Jennifer Xin-Zhe Li et Krishna Mikkilineni. Le Conseil est présidé par Antti Herlin et vice-présidé par Jussi Herlin.





