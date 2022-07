Kone: le chiffre d'affaires recule de 15,2% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/07/2022 à 11:20

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes nettes et son l'EBIT ajusté ont été 'considérablement impactés' par les confinements liés au COVID-19 en Chine au 2e trimestre, avec une baisse des ventes nettes en Chine de l'ordre de 40% à taux de change comparables.



Selon les données préliminaires présentées par Kone au titre du 2e trimestre, les ventes totales se sont ainsi établies à 2,5 MdsE sur la période, soit un recul de 15,2% à taux de change comparables.



L'EBIT ajusté du 2e trimestre ressort à 209 ME, en recul de 44%.



Par conséquent, Kone annonce abaisser ses perspectives de CA et d'EBIT ajusté pour l'ensemble de l'exercice et vise une évolution de ses ventes en 2022 comprise entre -1% et +3% à taux de change comparables par rapport à 2021, contre +2% à +5% dans la précédente estimation.



L'EBIT ajusté devrait se situer entre 1130 et 1210 ME, contre 1180 à 1280 ME lors de la précédente estimation.