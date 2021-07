Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : le bénéfice semestriel grimpe de 21,8% Cercle Finance • 20/07/2021 à 13:05









(CercleFinance.com) - Kone annonce aujourd'hui que ses ventes ont atteint 5,3 MdsE au premier semestre 2021, soit une hausse de 8,6% (ou +11% à taux de change constants) par rapport à la même période un an plus tôt. Dans le même temps, l'EBIT ajusté est passé de 530 à 624 ME, soit une progression de 17,5%. Le bénéfice net semestriel s'établit à 484 ME, en hausse de 21,8% par rapport au 1er semestre 2020 tandis que le BPA semestriel se chiffre à 0,92E, contre 0,76E auparavant. Sur le seul 2e trimestre, les ventes ont atteint 2,8 MdsE (+11%) tandis que l'EBIT ajusté s'est chiffré à 374 ME (+15,2%). Le bénéfice net trimestriel s'est établi à 288 ME (+18%) tandis que le BPA a atteint 0,55E. Pour l'ensemble de l'exerice 2021, Kone anticipe une croissance des ventes comprises entre 4 et 6% à taux de change comparables, par rapport à 2020 (contre 2 à 6% dans sa précédente estimation). Le fabricant peut s'appuyer sur un solide carnet de commandes (8,2 MdsE au premier semestre 2021) et estime que ses principaux obstacles pour 2021 seront constitués par l'augmentation des coûts des composants et de la logistique.

Valeurs associées KONE-B Tradegate +0.64% KONE-B XETRA -1.46% KONE-B LSE Intl +0.95% KONE-B OTCBB 0.00%