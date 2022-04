Kone: le bénéfice net recule de 32.7% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 27/04/2022 à 15:02

(CercleFinance.com) - Kone annonce des ventes de 2 442 ME au titre du 1er trimestre 2022, en hausse de 5% par rapport à la même période un an plus tôt (2 326 ME). A changes comparables, les ventes seraient néanmoins en recul de 0.4%.



L'EBIT ajusté ressort à 196,5 ME, contre 249,8 ME un an plus tôt, soit un recul de 21,4%.



Le bénéfice net ressort finalement à 131,5 ME, en recul de 32,7% par rapport au 1er trimestre 2021, ce qui correspond à un BPA de 0,25 euro (contre 0,37 euro précédemment).



'La demande a été favorable dans toutes les régions, à l'exception du marché des équipements neufs en Chine, où les contraintes de liquidité ont entraîné une baisse de l'activité', analyse Henrik Ehrnrooth, p.d.-g. De Kone.



Par ailleurs, l'attaque de l'Ukraine par la Russie a éclipsé le sentiment positif du marché. Kone a d'ailleurs suspendu les prises de commandes et livraisons vers la Russie. En outre, les mesures prises pour contenir la propagation des infections au COVID-19 en Chine a encore accru l'incertitude du marché.



Dans ce contexte fait d'incertitudes, Kone table sur une croissance de ses ventes de l'ordre de 2 à 5% en 2022, et un EBIT ajusté compris entre 1180 et 1280ME.