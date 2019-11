Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : lancement d'une nouvelle série d'ascenseurs Cercle Finance • 29/11/2019 à 13:18









(CercleFinance.com) - Kone fait part du lancement d'une nouvelle série d'ascenseurs à éco-efficience, performance et esthétique renforcées, sous le nom de Kone DX Class, destinée à mieux adapter son offre aux futurs bâtiments intelligents. Devant remplacer la gamme d'ascenseurs actuelle du groupe finlandais, cette nouvelle série 'numérique' doit être disponible sur les marchés européens à partir de décembre 2019, avant d'être proposée dans les autres régions en 2020 ou 2021.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.25% KONE-B LSE Intl -0.37% KONE-B OTCBB -0.08%