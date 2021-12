Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : intègre la 'Liste A' du Carbon Disclosure Project information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 15:41









(CercleFinance.com) - Kone annonce s'être vu attribuer une place sur la prestigieuse 'ListeA' du CDP (Carbon Disclosure Project) pour son travail dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. L'entreprise est mise à l'honneur pour ses actions visant à réduire les émissions, à atténuer les risques climatiques et à développer une économie à faible émission de carbone. L'année dernière, Kone s'était engagé à atteindre la neutralité carbone de ses opérations à l'horizon 2030.

