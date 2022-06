Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: importante commande du métro chinois de Zhengzhou information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 11:43









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour fournir 153 escaliers mécaniques, 34 ascenseurs et quatre trottoirs roulants, pour la première phase de la ligne 10 du métro de Zhengzhou, en Chine.



La première phase de la ligne de Zhangzhou part de la gare de Zhengzhou West et s'étend sur 21,6 km jusqu'à la gare de Zhengzhou. La ligne complète aura une longueur totale de 42 km composée de 22 stations.



Le projet devrait être entièrement achevé fin 2022.





Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.84% KONE-B LSE -100.00% KONE-B XETRA -1.46% KONE-B LSE Intl -1.77% KONE-B OTCBB 0.00%