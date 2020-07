Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : hausse du résultat opérationnel au T2 Cercle Finance • 17/07/2020 à 12:35









(CercleFinance.com) - Annoncé ce jour, le bénéfice de Kone pour le deuxième trimestre a augmenté en glissement annuel, le groupe affirmant avoir généré une 'bonne performance' malgré un environnement 'très difficile'. Le constructeur d'ascenseurs finlandais a ainsi déclaré que son résultat opérationnel ajusté au deuxième trimestre avait augmenté de +1,6% à 324,6 millions d'euros, les réductions de coûts compensant l'impact négatif de la crise du Covid-19, avec des ventes en baisse de -0,3% à 2,5 milliards d'euros. À taux de change comparables, les ventes n'ont diminué que de -0,1%. Kone a par ailleurs déclaré qu'il s'attendait à ce que ses ventes 2020 baissent de jusqu'à -4% à taux de change comparables. Il avait précédemment prévu une baisse des ventes de 0 à -10% cette année.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.40% KONE-B XETRA +1.27% KONE-B LSE Intl -0.36% KONE-B OTCBB +1.56%