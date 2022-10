Kone: hausse des ventes, recul des bénéfices information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 15:24

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes ont atteint 3 MdsE au 3e trimestre, un chiffre en hausse de 14.9% par rapport à la même période un an plus tôt.

En revanche, le montant des commandes est en léger recul, à 2.1 MdsE (-2.5%).



L'EBIT ajusté recule également de 6.3% par rapport au 3e trimestre 2021, pour s'établir à 305.8 ME.



Le bénéfice net trimestriel ressort ainsi à 238 ME, en recul de 8.7% en un an, engendrant un BPA de 0.46 euro, contre 0.5 euro douze mois plus tôt.



' Bien que l'impact de la détérioration du marché chinois des équipements neufs ait été plus important que prévu, le troisième trimestre a été caractérisé par de nombreux éléments positifs ', indique Henrik Ehrnrooth, directeur général de Kone. Par rapport au trimestre précédent, les prix se sont améliorés dans tous les domaines, et je tiens à remercier sincèrement nos équipes pour leur dévouement et leur engagement à donner la priorité à l'amélioration des marges ', a-t-il souligné.



Le dirigeant estime que la disponibilité des composants devrait s'améliorer au quatrième trimestre et que les vents contraires liés au coût des matières premières devraient s'inverser en Asie. En revanche, les progrès sur les chantiers de construction devraient rester lents dans plusieurs régions et l'inflation des pèsera sur les résultats de cette année, indique-t-il.



Pour l'exercice 2022, Kone anticipe une baisse de 1 à 4% des ventes à changes constants. L'EBIT ajusté est attendu entre 1010 et 1090 ME.