Kone: hausse de 7,9% du bénéfice net en 2021 information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 16:47

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes ont augmenté de 5,8% entre 2020 et 2021, atteignant 10,5 MdsE. L'EBIT ajusté ressort à 1,3 MdE, en hausse de 4,7% par rapport à l'exercice précédent.



Au final, Kone publie un bénéfice net de 1,02 MdE pour 2021, en hausse de 7,9% en un an, ce qui représente un BPA de 1,96 euro.



Pour 2022, Kone mise sur une croissance des ventes comprise entre 2% et 7% par rapport à 2021 et un EBIT ajusté compris entre 1,18 et 1,33 MdE.



'Dans l'ensemble, ce fut une année inhabituelle en raison des perturbations importantes de la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la forte augmentation des coûts des matériaux et des composants', explique Henrik Ehrnrooth, le p.d.-g. de Kone.