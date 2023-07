Kone: hausse de 65% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 12:24

(CercleFinance.com) - Kone annonce que ses ventes totales ont atteint 2,8 MdsE au 2e trimestre, un chiffre en hausse de11% à taux de change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBIT ajusté ressort à 332 ME, en hausse de 58,6% et le bénéfice net s'établit à 221,8 ME, en hausse de 60%.

Le BPA trimestriel s'établit ainsi à 0,43 euro (+65%).



Kone précise avoir reçu 2,2 MdsE de nouvelles commandes au 2e trimestre (un chiffre en recul de 12,8% par rapport la même période un an plus tôt).



Côté perspectives, Kone s'attend à ce que ses ventes à taux de change comparables pour l'année 2023 soient progressent entre 3 et 6% par rapport à 2022.