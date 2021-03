Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : équipera la future ligne 16 du métro parisien Cercle Finance • 18/03/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Kone annonce aujourd'hui avoir été sélectionné par la Société du Grand Paris (SGP) pour livrer et installer 152 escaliers mécaniques dans la future ligne 16 du métro du Grand Paris Express. La nouvelle ligne, longue de 29 kilomètres et dotée de 10 stations, reliera la station Saint-Denis Pleyel à la station Noisy-Champs en 26 minutes. La ligne 16 devrait être utilisée par plus de 200 000 passagers par jour. 'Nous sommes honorés que notre précédent projet sur la ligne 15 du métro du Grand Paris Express ait conduit à une collaboration continue pour la nouvelle ligne 16', a déclaré Pierre Liautaud, directeur général adjoint de Kone Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique. Les travaux d'installation commenceront au début de 2022 et le projet devrait s'achever en 2024.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -1.15% KONE-B XETRA -0.47% KONE-B LSE Intl -0.74% KONE-B OTCBB 0.00%