Kone : en repli après l'arrêt des discussions Thyssenkrupp

(CercleFinance.com) - Le constructeur finlandais d'ascenseurs Kone a déclaré qu'il avait décidé de se retirer des discussions avec Thyssenkrupp pour l'acquisition de l'activité d'ascenseurs du groupe industriel allemand. Suite à cette annonce, le titre Kone est en baisse de près de -1,5% sur le marché Nasdaq Helsinki Alors que Kone a déclaré qu'il continuait de croire qu'une combinaison aurait été 'stratégiquement convaincante', tout accord devrait cependant être 'dans le meilleur intérêt de ses actionnaires, employés et clients', a indiqué le groupe. 'Nous validions l'intérêt industriel d'un tel rapprochement et le prix ne nous semblait pas excessif. (...) En revanche, nous avions, dès le début, pointé le risque de blocage par les autorités de la concurrence d'un rapprochement entre les 2 groupes. Sur la base d'un marché en valeur, nous avions calculé des parts de marché de 34% en Europe et 35% en Amérique du Nord pour les 2 groupes combinés. Le risque nous semblait donc élevé, pour l'un comme pour l'autre', explique Oddo dans son analyse du jour.

Valeurs associées KONE-B Tradegate -0.77% KONE-B XETRA -1.49% KONE-B LSE Intl -2.29% KONE-B OTCBB +2.12%