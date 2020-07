Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : en hausse, un broker en soutien Cercle Finance • 21/07/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Kone avance ce mardi de +0,5%, porté par l'analyste Credit Suisse qui annonce ce matin revoir à la hausse son objectif de cours sur celui-ci, tout en maintenant sa recommandation 'Surperformance'. 'Nous élevons nos estimations 2020 de 5% pour atteindre le haut de la fourchette de prévisions améliorée de la société après une très bonne performance au deuxième trimestre (chiffre d'affaires et EBIT ajusté stables), malgré l'impact du confinement', explique le broker. La cible de Credit Suisse passe ainsi de 58 à 71 euros.

Valeurs associées KONE-B Tradegate +0.24% KONE-B XETRA 0.00% KONE-B LSE Intl +0.74% KONE-B OTCBB +2.98%