Kone décroche un contrat dans la City de Londres

Le fabricant finlandais Kone ( 0,78 %) a annoncé jeudi une commande de 14 ascenseurs pour le 1 Appold Street, un immeuble de bureaux en cours de transformation dans la City de Londres. Le bâtiment doit être livré début 2029.

Le fabricant finlandais fournira les équipements de ce projet porté par British Land et réalisé par Skanska, dans le quartier de Broadgate. Les ascenseurs assureront les déplacements d'environ 2 300 personnes par jour. Des outils connectés permettront de surveiller leur fonctionnement et de faciliter leur maintenance.

Enregistrée au deuxième trimestre 2026, la commande prévoit une intervention de Kone sur le chantier à partir de février 2028.

Six étages ajoutés au bâtiment existant

L'immeuble des années 1980 passera de huit à quatorze niveaux, tout en conservant environ 75% de sa structure. Cette transformation doit permettre de moderniser les bureaux et d'améliorer les performances environnementales du bâtiment. Les espaces ont déjà été préloués au cabinet d'avocats Herbert Smith Freehills Kramer.

Associé dès la conception du projet, Kone a dû anticiper l'intégration de ses équipements dans la structure existante. "L'installation d'ascenseurs dans un bâtiment existant exige une collaboration étroite et une planification rigoureuse dès les premières étapes de la conception", explique Karla Lindahl, vice-présidente exécutive chargée de l'Europe chez Kone.

A la Bourse d'Helsinki, l'action Kone gagne 0,78%, à 57,97 euros, une heure après l'ouverture.