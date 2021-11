Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : dans le vert avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 14:13









(CercleFinance.com) - Kone gagne 1% sur l'OMX, à la faveur de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'vente' à 'neutre', avec un objectif de cours maintenu à 58 euros, sur l'action du fabricant finlandais d'ascenseurs. Dans le résumé de sa note de recherche, le broker estime que le cours de l'action Kone 'reflète désormais équitablement l'équilibre entre ses rendements de qualité, la croissance chinoise et l'érosion des prix'.

Valeurs associées KONE-B Tradegate +0.50% KONE-B LSE -100.00% KONE-B XETRA -0.03% KONE-B LSE Intl +1.16% KONE-B OTCBB 0.00%