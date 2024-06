Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: contrat de modernisation d'un gratte-ciel londonien information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Kone Corporation annonce avoir remporté un contrat pour moderniser le gratte-ciel Thirty High (anciennement 'Portland House') dans le centre de Londres avec une gamme de solutions de flux de personnes.



La rénovation de Thirty High par Landsec sera neutre en carbone, tant dans la construction que dans l'exploitation, assure Kone.



D'une hauteur de 101 mètres, Thirty High disposera d'un toit-terrasse étendu au 30e étage offrant une vue panoramique sur Londres.



La commande comprend quinze ascenseurs sans salle des machines Kone MonoSpace 700, dont douze sont dédiés aux passagers, deux aux pompiers et un pour les services. On estime que, chaque jour, les équipements de Kone déplaceront environ 2 000 passagers à l'intérieur de Thirty High.





