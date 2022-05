Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: contrat de 40 ascenseurs avec un hôpital au Danemark information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 12:48









(CercleFinance.com) - KONE Corporation annonce avoir remporté un contrat portant sur la fourniture de 40 ascenseurs (12 ascenseurs MonoSpace et 28 monte-charges Transys) destinés à équiper un nouvel hôpital danois, dans la région de North Zealand.



Le nouvel hôpital fera partie intégrante du quartier d'affaires et résidentiel de Favrholm on Overdrevsvejen, au sud de Hillerød, dans la région de la capitale. A terme, il devrait accueillir près d'un demi-million de patients chaque année.



Kone précise que le contrat comprend également le service KONE E-Link pour la surveillance des équipements sur site et les services connectés KONE 24/7 avec un an de maintenance standard.



Le projet devrait être entièrement achevé en 2025.







