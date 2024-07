Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kone: commande liée à nouvelle ligne de métro en Chine information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 11:20









(CercleFinance.com) - Kone annonce avoir remporté une commande pour la fourniture d'une suite de solutions de flux de personnes pour la nouvelle ligne de métro S2 sur le réseau ferroviaire interurbain Nanjing-Ma'anshan dans l'est de la Chine.



La livraison comprend 69 escaliers mécaniques KONE TransitMaster 140 répartis sur huit stations.



Lors de son ouverture en 2025, la ligne S2 permettra de relier la capitale de la province du Jiangsu, Nanjing, et la ville de Ma'anshan dans la province voisine de l'Anhui.



' Notre technologie est conçue pour les scénarios de transport public les plus exigeants, ce qui rend nos escaliers mécaniques particulièrement adaptés aux divers environnements urbains de la ligne S2', a commenté Joe Bao, vice-président exécutif de Kone pour la Grande Chine.





