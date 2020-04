Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone : commande d'ascenseurs en Chine Cercle Finance • 15/04/2020 à 14:28









(CercleFinance.com) - Kone fait part d'une commande pour 36 ascenseurs destinés à une tour de luxe -abritant un hôtel- de 416 mètres de haut qui sera construite à Nanjing, en Chine orientale, commande dont la valeur n'est pas précisée. Le fabricant d'ascenseurs finlandais précise que les ascenseurs qui seront livrés dans le cadre de ce contrat permettront aux utilisateurs de se déplacer à une vitesse de 10 mètres par seconde. La livraison du bâtiment est prévue pour 2026.

