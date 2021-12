Kone : collaboration technologique avec AWS

(CercleFinance.com) - Kone annonce ce jour un accord avec Amazon Web Services (AWS), un service présenté comme ' l'offre cloud la plus complète et la plus largement adoptée au monde '.

Dans ce cadre, AWS fournira à Kone des capacités globales de cloud telles que l'Internet des objets (IoT) ou l'analyse.

Un hôtel utilisant la plate-forme numérique Kone pourrait par exemple créer une expérience personnalisée pour ses clients, de l'éclairage de l'ascenseur à la musique, en passant par du contenu spécifique à chaque client diffusé sur les écrans multimédias.

Kone et AWS travailleront aussi conjointement au développement de nouvelles technologies et solutions connectées qui pourraient, à terme, ' révolutionner le rôle des ascenseurs et des bâtiments intelligents. '