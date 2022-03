Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: cesse ses livraisons à destination de la Russie information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 12:44









(CercleFinance.com) - Kone fait savoir que ses livraisons à destination de la Russie sont temporairement suspendues à compter de ce jour, en raison des actions militaires en cours en Ukraine.



Kone a également cessé de signer de nouvelles commandes pour le moment.



'Notre priorité absolue est la sécurité de nos employés et de leurs familles dans tous les endroits touchés par la guerre en Ukraine', a déclaré Henrik Ehrnrooth, p.d.-g. de Kone Corporation.





