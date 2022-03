Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kone: Antti Herlin reconduit président du conseil information fournie par Cercle Finance • 02/03/2022 à 12:11









(CercleFinance.com) - Kone a annoncé mardi qu'Antti Herlin avait été reconduit à la présidence de son conseil d'administration à l'issue de l'assemblée générale du fabricant d'ascenseurs finlandais, qui s'est tenue hier.



Antti Herlin, qui avait été directeur du général du groupe entre 1996 et 2006, en est aussi le principal actionnaire avec 22,9% du capital et 62,2% des droits de vote.



Jussi Herlin, son fils, a été reconduit de son côté dans ses fonctions de vice-président du conseil d'administration, un poste qu'il exerce depuis 2014.





Valeurs associées KONE-B Tradegate -6.53% KONE-B LSE -100.00% KONE-B XETRA -5.32% KONE-B LSE Intl -5.33% KONE-B OTCBB -1.47%