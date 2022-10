Kone: abaisse ses perspectives de chiffre d'affaires annuel information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 10:20

(CercleFinance.com) - Kone annonce abaisser ses perspectives de chiffre d'affaires et d'EBIT ajusté pour l'ensemble de l'année.



Si l'activité de services a poursuivi son fort développement au 3e trimestre, Kone pointe la dégradation des conditions de marchés en Chine dans un environnement déjà affecté par les restrictions liées à la Covid.



Ainsi, à changes constants, les commandes reçues par Kone au troisième trimestre ont considérablement diminué en Chine, tandis que les ventes ont légèrement augmenté en raison de la reprise après les confinements au deuxième trimestre.



Dans ce contexte, et alors que le développement de chantiers de construction en Europe et Amérique du Nord ralentit, Kone anticipe une baisse des livraisons de nouveaux équipements dans ces régions au 4e trimestre.



Par conséquent, Kone anticipe un recul de ses ventes annuelles compris entre -1% et -4% par rapport à 2021 (contre -1% à +3% précédemment) et un EBIT ajusté attendu entre 1 010 et 1 090 millions d'euros (contre entre 1130 et 1210 ME).