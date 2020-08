Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kohl's : sanctionné après une perte au 2e trimestre Cercle Finance • 18/08/2020 à 15:39









(CercleFinance.com) - Kohl's plonge de 12% en début de séance à Wall Street, après la publication d'une perte nette ajustée de 39 millions de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 25 cents par action, à comparer à un BPA ajusté de 1,55 dollar un an auparavant. Le groupe de distribution a vu sa marge brute se contracter de 5,7 points à 33,1%, pour des revenus en baisse de 23,1% à 3,41 milliards de dollars, mais souligne qu'une 'gestion disciplinée des dépenses et des stocks s'est traduite par un cash-flow opérationnel positif'. S'il s'attend à ce que 'la crise continue d'impacter son activité à court terme', Kohl's se dit 'bien placé pour capitaliser sur l'évolution du comportement des clients', qui va selon lui soutenir sa croissance à long terme et des gains de parts de marché.

Valeurs associées KOHL'S AMEX 0.00% KOHL'S NYSE -13.67%