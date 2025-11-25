Kohl's revoit encore à la hausse ses prévisions annuelles, le redressement s'enracinant ; les actions bondissent

Kohl's KSS.N a prévu mardi une baisse moins importante de ses ventes et un bénéfice plus élevé pour l'ensemble de l'année, à l'approche des premières fêtes de fin d'année du nouveau directeur général, ce qui a provoqué une hausse de 27% des actions de l'opérateur américain de grands magasins dans les échanges pré-marché.

Le deuxième relèvement des prévisions annuelles cette année est le signe d'un premier succès du redressement opéré par Michael Bender, qui a été nommé directeur général permanent un jour plus tôt, alors que le distributeur ajoute davantage de produits donnant droit à des coupons et investit dans des marques exclusives pour attirer les consommateurs soucieux de leur valeur.

Les actions de Kohl's ont plus que doublé depuis que M. Bender a pris ses fonctions de directeur général par intérim en mai. Elles ont également bénéficié de l'euphorie des "mèmes" en juillet.

Les actions de son rival Macy's M.N ont augmenté d'environ 5 % dans les échanges de pré-marché.

"Il est encore tôt dans la saison des vacances, mais les perspectives suggèrent que Kohl's est quelque peu optimiste. Il semble que l'activité se stabilise", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar.

Pour l'exercice 2025, Kohl's prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 1,25 et 1,45 dollar, contre une fourchette précédente de 50 à 80 cents.

La société prévoit une baisse des ventes annuelles de l'ordre de 3,5 % à 4 %, contre une baisse de 5 % à 6 % estimée précédemment.

CIBLER LES CLIENTS FIDÈLES ET PLUS JEUNES

Kohl's a relancé des catégories telles que la bijouterie fine et les accessoires - déplacées lors des changements de marchandises opérés par le passé - afin de stimuler la demande de sa clientèle principale et fidèle.

L'entreprise a renforcé ses partenariats avec Sephora, qui propose des marques à la mode comme Rare Beauty de Selena Gomez, Miu Miu de Prada et Kerastase de L'Oréal, dans le but d'attirer des clients plus jeunes dans ses grands magasins de moyenne gamme.

Kohl's a affiché un bénéfice ajusté surprise de 10 cents par action pour le troisième trimestre clos le 1er novembre, par rapport aux estimations d'une perte de 20 cents, selon les données compilées par LSEG.

La marge brute trimestrielle a augmenté de 51 points de base pour atteindre 39,6 %.

Les mesures de réduction des coûts prises par la société tout au long de l'année, telles que la réduction des stocks, la fermeture des magasins peu performants et la suppression d'emplois au sein de l'entreprise, ont permis de protéger les marges de la société contre l'augmentation des investissements et des activités promotionnelles.

Les ventes trimestrielles de la société se sont élevées à 3,41 milliards de dollars, dépassant les estimations de 3,32 milliards de dollars.