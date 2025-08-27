Kohl's revoit à la hausse son objectif de bénéfice annuel alors que son redressement prend de l'ampleur

Kohl's KSS.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, alors que le redressement de la chaîne de grands magasins américaine, qui dure depuis des années, réduit les coûts et que sa gamme de produits plus frais attire de nouveau les clients, ce qui a fait grimper ses actions de 17 % dans les échanges avant bourse.

La société a fermé un centre d'exécution électronique dans l'Ohio au début de l'année et réduit son activité de bijouterie en magasin, tout en diminuant les stocks de ses propres marques afin d'inclure des produits plus frais.

Ce deuxième résultat positif consécutif indique que les efforts déployés pour réévaluer de près l'assortiment de produits et les coûts opérationnels commencent à porter leurs fruits, malgré l'agitation qui règne au sommet de l'entreprise.

Kohl's a déclaré mercredi qu'il s'attendait à un bénéfice annuel par action de 50 cents à 80 cents, alors qu'il avait précédemment annoncé une fourchette de 10 cents à 60 cents.

"Nous avons réussi à augmenter nos marges brutes, à réduire nos stocks et à diminuer nos dépenses, ce qui nous a permis de réaliser des bénéfices solides au deuxième trimestre", a déclaré Michael Bender, directrice générale par intérim de Kohl's.

Le bénéfice ajusté par action de Kohl's pour le deuxième trimestre, qui s'élève à 56 cents, a largement dépassé les estimations de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société propose également davantage de coupons pour des produits de marque, espérant ainsi maintenir l'intérêt des consommateurs à revenus faibles et moyens, à un moment où les tarifs douaniers et l'inflation ont réduit les budgets, ce qui a eu un impact négatif sur les détaillants de niveau intermédiaire tels que les grands magasins.

Kohl's a terminé le lancement de la chaîne de beauté haut de gamme Sephora, propriété de LVMH, dans l'ensemble de ses plus de 1 100 magasins aux États-Unis au début de l'année, le secteur de la beauté restant un point positif pour l'opératrice de grands magasins.

Pour le trimestre clos le 2 août, les ventes comparables ont chuté de 4,2 %, soit moins que les estimations qui tablaient sur une baisse de 5 %, tandis que le chiffre d'affaires net a également dépassé les attentes.

La société basée dans le Wisconsin a également revu à la hausse ses prévisions pour le chiffre d'affaires annuel et les ventes comparables, tout en augmentant son objectif de marge d'exploitation pour 2025.