Kohl's revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels, le redressement prend racine et les actions montent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires de l'analyste au paragraphe 9, mise à jour des actions) par Juveria Tabassum et Sanskriti Shekhar

Kohl's KSS.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels mercredi, car le redressement de la chaîne de grands magasins américaine, qui dure depuis des années, permet de réduire les coûts et sa gamme de produits plus frais attire de nouveau les clients, ce qui a fait grimper ses actions de 27 % dans les premiers échanges.

L'entreprise a également annoncé une amélioration de ses ventes pour le deuxième trimestre consécutif, les efforts de réévaluation de son assortiment de produits ayant porté leurs fruits, malgré la présence de trois directrices générales en autant d'années, la dernière ayant quitté juste après 100 jours.

Kohl's offre davantage de coupons pour les produits de marque et introduit des articles plus frais dans ses magasins moins chers afin de maintenir l'intérêt de ses clients à revenus faibles et moyens à un moment où les tarifs douaniers et l'inflation ont réduit les budgets des ménages

La société prévoit désormais un bénéfice annuel par action compris entre 50 et 80 cents, alors qu'elle tablait auparavant sur une fourchette de 10 à 60 cents.

"L'amélioration du chiffre d'affaires donne à la direction une certaine marge de manœuvre, mais Kohl's est toujours coincé dans le milieu étriqué de la vente au détail - obligé de faire des remises importantes pour écouler ses produits tout en luttant pour articuler une identité de marque claire", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez EMarketer.

Signe de cette tension, la société a déclaré mardi qu'elle retravaillait les conditions de paiement de ses fournisseurs à la suite d'un rapport de Bloomberg News.

Les actions de Kohl's, qui font l'objet d'un intérêt élevé de la part des investisseurs, ont perdu environ 32 % au cours des cinq dernières années, les chaînes de grands magasins ayant dû faire face à une concurrence intense de la part d'options moins chères en ligne, ainsi que dans les magasins à prix réduits.

"Ces résultats ont probablement convaincu certaines personnes que Kohl's n'est pas en danger de détresse financière, et ils couvrent leurs positions à découvert", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar Research.

Les actions de son rival Macy's M.N , qui doit publier ses résultats trimestriels la semaine prochaine, ont augmenté de 2,5 %.

DES COUPES, DES COUPES, DES COUPES

Kohl's a fermé un centre d'exécution électronique dans l'Ohio au début de l'année, et réduit ses activités de bijouterie et de vêtements pour femmes afin d'inclure des produits plus frais.

"Nous avons réussi à augmenter nos marges brutes, à réduire nos stocks et à diminuer nos dépenses, ce qui nous a permis de dégager de solides bénéfices au deuxième trimestre", a déclaré Michael Bender, directeur général par intérim.

Les frais de vente, généraux et administratifs ont diminué de 4,1 % par rapport à l'année précédente, après une baisse de 5,2 % au premier trimestre.

Le bénéfice ajusté par action de Kohl's de 56 cents pour le trimestre clos le 2 août a dépassé les estimations de 29 cents, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes comparables ont chuté de 4,2 %, soit moins que les estimations qui tablaient sur une baisse de 5 %, tandis que les ventes nettes ont également dépassé les attentes.

La société basée dans le Wisconsin a également resserré ses prévisions pour les ventes annuelles et les ventes comparables, tout en relevant son objectif de marge d'exploitation pour 2025.