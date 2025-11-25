 Aller au contenu principal
Kohl's relève ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les actions au paragraphe 2, le contexte au paragraphe 3, les détails au paragraphe 5)

Kohl's KSS.N a relevé mardi ses prévisions annuelles pour la deuxième fois cette année, la société misant sur de nouvelles collections et des promotions dans toutes les catégories pour stimuler la demande pendant les fêtes de fin d'année tout en procédant à des changements au plus haut niveau.

Les actions de la société ont bondi d'environ 21 % dans les échanges avant bourse.

Le distributeur, dans le cadre de ses efforts de redressement, s'est concentré sur l'ajout de plus de marques éligibles aux coupons dans ses rayons et sur l'investissement dans des marques propres afin d'attirer des clients axés sur la valeur dans les groupes à revenus faibles et moyens.

La société prévoit pour l'exercice 2025 un bénéfice ajusté par action compris entre 1,25 et 1,45 dollar, contre une fourchette précédente de 50 à 80 cents par action.

Kohl's, qui a nommé Michael Bender au poste de directeur général permanent lundi, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes de l'exercice 2025 diminuent de 3,5 % à 4 %, par rapport à la prévision précédente d'une diminution de 5 % à 6 %.

