Kohl's publie des résultats trimestriels records

Kohl's a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année à une croissance d'environ 25% ("mid-twenties percentage range"), contre une précédente fourchette 20-25% ("low-twenties percentage range"). Le bénéfice par action ajusté devrait désormais se situer dans une fourchette de 7,10 à 7,30 dollars, contre 5,80 à 6,10 dollars auparavant. Le consensus FactSet prévoit des ventes de 17,22 milliards de dollars, soit une croissance de 25,2 %, et un BPA de 5,71 dollars.

(AOF) - Le bénéfice net de Kohl's a atteint 243 millions de dollars au troisième trimestre 2021, soit 1,65 dollar par action alors que le consensus FactSet anticipait 70 cents, après une perte de 12 millions, ou 8 cents par action, un an plus tôt. Les ventes de l'enseigne de grands magasins sont passées de 3,98 milliards de dollars l'an dernier à 4,6 milliards cette année. Le consensus anticipait 4,27 milliards. En comparable, les ventes ont progressé de 14,7%, soit 2,2 points au-dessus des attentes.

