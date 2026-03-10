Kohl's prévoit une baisse plus importante que prévu de ses ventes annuelles en raison d'une concurrence acharnée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5-6 et 5, mise à jour des actions au paragraphe 2)

Kohl's KSS.N a prévu mardi une baisse plus importante que prévu de ses ventes annuelles, alors que le nouveau directeur général Michael Bender a déclaré que le distributeur était en train de "réinitialiser" ses fondations après plusieurs trimestres de baisse.

Les actions de la société, qui a toutefois annoncé un bénéfice meilleur que prévu pour le trimestre des fêtes, ont augmenté d'environ 7 % dans les premiers échanges, annulant les pertes subies avant la mise sur le marché. L'action de la société a chuté de près de 28 % cette année, après avoir progressé d'environ 45 % en 2025.

Kohl's a connu des difficultés en raison de la faiblesse des dépenses discrétionnaires aux États-Unis et d'une série d'erreurs de merchandising qui ont freiné la demande, laissant le distributeur perdre du terrain face à Amazon et à des concurrents à prix cassés tels que Ross Stores.

Selon les données de Placer.ai, la fréquentation globale de Kohl's au cours des trois mois d'octobre a baissé de 5 %, tandis qu'elle a augmenté de 11,9 % chez Ross Stores.

"Il n'est pas surprenant que Kohl's ait perdu des parts de marché pendant la période des fêtes", a déclaré David Swartz, analyste chez Morningstar, ajoutant que l'entreprise a toujours du mal à trouver la bonne marchandise pour attirer les clients au détriment des concurrents qui pratiquent le discount.

"Ce sont des tendances à long terme que nous avons observées dans les grands magasins - ils n'ont tout simplement plus la pertinence qu'ils avaient autrefois", a déclaré M. Swartz.

En novembre, l'entreprise a nommé Michael Bender, un vétéran de la vente au détail, au poste de directeur général permanent pour conduire un redressement après des années de baisse des ventes et de diminution des bénéfices en raison d'un changement à la tête de l'entreprise.

M. Bender a déclaré que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre était inférieur aux prévisions.

"Nous terminons l'année 2025 dans une position plus forte que celle dans laquelle nous l'avons commencée, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Au cours de l'année écoulée, nos efforts se sont concentrés sur le rétablissement de nos fondations", a-t-il ajouté.

Kohl's s'attend à ce que ses ventes annuelles soient stables ou inférieures de 2 %, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 0,7 %, à 14,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le point médian de sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 1,00 $ à 1,60 $ par action a été inférieur aux estimations de 1,39 $.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 4,97 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il atteindrait 5,03 milliards de dollars.