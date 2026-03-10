Kohl's prévoit des ventes et des bénéfices annuels en demi-teinte en raison d'une concurrence acharnée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails des prévisions du paragraphe 1, met à jour l'action au paragraphe 2)

Kohl's KSS.N a publié mardi des prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, alors que le nouveau directeur général Michael Bender a déclaré que le distributeur était en train de "réinitialiser" ses fondations après avoir annoncé des ventes plus faibles que prévu pour le trimestre des fêtes de fin d'année.

Les actions de la société ont plongé de 9 % avant l'ouverture de la séance. L'action a chuté de près de 28 % cette année, après avoir progressé d'environ 45 % en 2025.

Kohl's est en difficulté depuis plusieurs trimestres en raison de la faiblesse des dépenses discrétionnaires aux États-Unis et d'une série d'erreurs de merchandising qui ont freiné la demande, laissant le distributeur perdre du terrain face à Amazon et à des concurrents à prix cassés tels que Ross Stores.

Selon les données de Placer.ai, la fréquentation globale de Kohl's au cours du trimestre d'octobre a baissé de 5 %, tandis qu'elle a augmenté de 11,9 % chez Ross Stores.

En novembre, l'entreprise a nommé Michael Bender, un vétéran de la vente au détail, au poste de directeur général permanent afin de conduire un redressement après des années de baisse des ventes et de diminution des bénéfices en raison d'un changement à la tête de l'entreprise.

M. Bender a déclaré que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre était inférieur aux prévisions.

"Nous terminons l'année 2025 dans une position plus forte que celle dans laquelle nous l'avons commencée, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Au cours de l'année écoulée, nos efforts se sont concentrés sur le rétablissement de nos fondations", a-t-il ajouté.

Kohl's s'attend à ce que ses ventes annuelles soient stables ou inférieures de 2 %, alors que les analystes prévoyaient une baisse de 0,7 % à 14,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le point médian de sa prévision de bénéfice annuel ajusté de 1,00 $ à 1,60 $ par action a été inférieur aux estimations de 1,39 $.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 4,97 milliards de dollars, alors que les analystes estimaient qu'il atteindrait 5,03 milliards de dollars.