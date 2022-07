Kohl's : pas de rapprochement avec Franchise Group

(AOF) - Les négociations sur le rachat du distributeur Kohl's par Franchise Group ont pris fin. Franchise Group avait proposé un rachat d'une valeur de 60 dollars par action, sous réserve d'une procédure de due diligence. Kohl's a terminé jeudi à 35,69 dollars. Le conseil d’administration de Kohl's a expliqué la conjoncture actuelle et les tensions croissantes du marché du crédit n'étaient pas favorable à une transaction.

Le conseil d'administration de Kohl's a réaffirmé son engagement en faveur d'un programme de rachat d'actions accéléré de 500 millions de dollars après l'annonce des résultats du deuxième trimestre. La société a également évoqué son partenariat avec le détaillant de produits de beauté Sephora et son projet d'ouvrir 100 magasins de plus petite taille dans le cadre d'un plan de croissance de l'activité.

Pour son deuxième trimestre, le groupe table sur une croissance des ventes en baisse de 5% et 10%, contre de 0% et 5% auparavant. Le consensus FactSet donne un chiffre d'affaires de 4,127 milliards de dollars, en baisse de 2,3%.

