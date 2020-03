Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kohl's : fermeture des magasins et retrait des objectifs Cercle Finance • 20/03/2020 à 10:16









(CercleFinance.com) - Kohl's a annoncé jeudi soir la fermeture de l'ensemble de ses magasins aux Etats-Unis, et ce au moins jusqu'au 1er avril prochain, tout en maintenant le fonctionnement de ses plateformes de distribution en ligne. Compte tenu de l'incertitude générée par la pandémie de coronavirus et son impact sur son activité, le groupe de distribution indique aussi retirer les objectifs pour le premier trimestre et l'exercice en cours qu'il a présentés le 3 mars dernier. En outre, Kohl's a décidé, à titre de précaution, de modifier son plan d'allocation de capital pour 2020, avec une réduction de ses investissements, une suspension temporaire de ses rachats d'actions et une évaluation de son programme de dividende.

Valeurs associées KOHL'S NYSE -7.80%