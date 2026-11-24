** L'action Kohl's ( KSS.N ) bondit de 16,18% à 24,63 dollars
** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis mai 2026, si les gains se confirment
** L'entreprise relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, le grand magasin américain tirant profit de ses efforts de redressement
** La société prévoit désormais que son chiffre d'affaires annuel et ses ventes à périmètre constant resteront stables ou progresseront de 0,5% , contre des prévisions antérieures tablant sur une stagnation ou une baisse de 1,5%
** Le BPA pour l’exercice 2026 devrait se situer entre 4,30 et 4,50 dollars, ce qui inclut les bénéfices liés aux plus-values immobilières, aux remboursements de droits de douane et aux avantages fiscaux
** KSS annonce une hausse de 1,3% de son chiffre d’affaires net au troisième trimestre, à 3,52 milliards de dollars, sa première progression après 18 trimestres consécutifs de baisse, dépassant les estimations de 3,39 milliards de dollars – données compilées par LSEG
** " Les consommateurs restant très sélectifs dans leurs dépenses, la manière dont nous nous positionnons sera encore plus importante", a déclaré la société lors de sa conférence téléphonique post-résultats. "À l’approche des fêtes, nous restons déterminés à offrir une valeur ajoutée convaincante à nos clients grâce à notre gamme de produits"
** À la clôture d’hier, l’action KSS affichait une hausse d’environ 4% depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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