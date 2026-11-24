Kohl's en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel

** L'action Kohl's ( KSS.N ) bondit de 16,18% à 24,63 dollars

** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis mai 2026, si les gains se confirment

** L'entreprise relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, le grand magasin américain tirant profit de ses efforts de redressement

** La société prévoit désormais que son chiffre d'affaires annuel et ses ventes à périmètre constant resteront stables ou progresseront de 0,5% , contre des prévisions antérieures tablant sur une stagnation ou une baisse de 1,5%

** Le BPA pour l’exercice 2026 devrait se situer entre 4,30 et 4,50 dollars, ce qui inclut les bénéfices liés aux plus-values immobilières, aux remboursements de droits de douane et aux avantages fiscaux

** KSS annonce une hausse de 1,3% de son chiffre d’affaires net au troisième trimestre, à 3,52 milliards de dollars, sa première progression après 18 trimestres consécutifs de baisse, dépassant les estimations de 3,39 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** " Les consommateurs restant très sélectifs dans leurs dépenses, la manière dont nous nous positionnons sera encore plus importante", a déclaré la société lors de sa conférence téléphonique post-résultats. "À l’approche des fêtes, nous restons déterminés à offrir une valeur ajoutée convaincante à nos clients grâce à notre gamme de produits"

** À la clôture d’hier, l’action KSS affichait une hausse d’environ 4% depuis le début de l’année