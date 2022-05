Kohl's : démission de deux hauts cadres juste avant les résultats

(AOF) - Kohl's a déclaré mercredi soir dans un document légal que deux de ses hauts cadres avaient démissionné. Le directeur du marketing, Greg Revelle, et le directeur du merchandising, Doug Howe, quittent ainsi l'enseigne de grands magasins à compter du 1er juin pour le premier et avec effet immédiat pour le second. Les raisons de leur départ n'ont pas été précisées. Le groupe, en difficultés et cible de fonds activistes pour un éventuel rachat, doit publier ses résultats trimestriels ce jeudi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'explosion des "dark stores"

Huit acteurs se sont lancés sur le créneau de la livraison express. Les pionniers - le français Cajoo, le britannique Dija ou les allemands Flink et Gorillas – doivent désormais affronter le turc Getir et le russe Yango Deli. Ces acteurs rivalisent de rapidité pour ouvrir des « dark stores », surfaces de 300 à 400m 2 en rez-de-chaussée où sont préparées les commandes. Signe de la vitalité de cette activité, le turc Getir a levé en juin 2021 460 millions d’euros, ce qui valorise l’entreprise 6,3 milliards, soit presque la moitié de la valorisation de Carrefour… Les distributeurs traditionnels réagissent : Carrefour a pris une participation dans Cajoo et 900 de ses magasins proposent également la livraison de courses express (entre 20 et 40 minutes).