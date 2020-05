KOHL'S dans le rouge vif à cause du Covid-19

(AOF) - Khol's a dévoilé une perte plus marquée que prévu au premier trimestre, pénalisé par les mesures de confinement qui ont éloigné les consommateurs de ses magasins. Le grand magasins a accusé une perte nette de 541 millions de dollars, ou 3,5 dollars par action, contre un bénéfice de 62 millions, ou 38 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte est ressortie à 3,2 dollars par action, contre un consensus de -1,67 dollar. Le chiffre d'affaires a chuté de 40,6% à 2,428 milliards. Wall Street tablait sur 2,453 milliards.

AOF - EN SAVOIR PLUS