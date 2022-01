Kohl's bientôt racheté ?

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Kohl's a confirmé a confirmé lundi avoir reçu des notifications d'intérêts pour acquérir la société. La société s'est toutefois refusée à tout commentaire. Durant le week-end, le Wall Street Journal a révélé que la chaîne de grands magasins avait été la cible d'une offre de 9 milliards de dollars, soit 64 dollars par action, de la part d'un consortium soutenu par le fonds spéculatif activiste Starboard Value LP, via sa société d'investissement Acacia Research Corp. De son côté, Reuters évoque une offre de la part de la société de capital-investissement Sycamore Partners pour le même montant.

