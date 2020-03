Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kohl's : au-dessus des attentes au dernier trimestre 2019 Cercle Finance • 03/03/2020 à 14:17









(CercleFinance.com) - Dévoilés ce mardi avant l'ouverture de Wall Street, les comptes du dernier trimestre de Kohl's ont été marqués par un bénéfice par action (BPA) de 1,72 dollar, à comparer à 1,67 dollar un an auparavant. Sur une base ajustée, le BPA du spécialiste de la grande distribution s'est établi à 1,99 dollar, soit 12 cents de plus que prévu par les analystes. Le BPA est néanmoins en baisse par rapport aux 2,24 dollars de la même période en 2018. Le chiffre d'affaires de la période s'établit pour sa part à 6,832 milliards de dollars, stable par rapport au dernier trimestre 2018.

Valeurs associées KOHL'S NYSE 0.00%