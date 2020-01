Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kohl's : abaissement de l'objectif de BPA annuel Cercle Finance • 09/01/2020 à 13:34









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité pour la période des fêtes, Kohl's déclare s'attendre désormais à un BPA ajusté pour l'exercice 2019 à la borne basse de sa fourchette cible précédente, qui allait de 4,75 à 4,95 dollars. La chaine de distribution basée au Wisconsin indique que ses ventes en données comparables ont diminué de 0,2% sur la période des fêtes, qui recouvre les mois de novembre et décembre 2019, par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

Valeurs associées KOHL'S NYSE -1.52%