Kodiak Sciences plonge après une levée de fonds accrue de 160 millions de dollars

17 décembre -

** Les actions de Kodiak Sciences KOD.O , développeur de médicaments pour les yeux, ont baissé de 0,6 % avant la cloche, à 23,98 $, après la fixation du prix de son offre secondaire de 160 millions de dollars.

** La biotech basée à Palo Alto, Californie,

a déclaré mardi en fin de journée () avoir vendu ~7 millions d'actions à 23 $, soit une décote de 4,7 % par rapport à la dernière vente.

** Les actions de KOD ont clôturé en hausse de près de 5 % le mardi après que la société a lancé, tard le lundi, () une offre de 6 millions d'actions.

** La société, qui a ~53 millions d'actions en circulation, prévoit d'utiliser le produit net pour le fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise, selon le prospectus ()

** JP Morgan, Jefferies, Evercore et UBS sont les teneurs de livre conjoints.

** Jusqu'à la clôture de mardi, les actions de KOD ont été multipliées par près de sept au cours des six derniers mois, ce qui représente une hausse de ~143 % depuis le début de l'année.

** La note moyenne des 8 analystes est "buy" et le PT médian est de 24 $, selon les données de LSEG.