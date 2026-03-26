Kodiak Sciences bondit après que son médicament pour les yeux a atteint l'objectif principal d'une étude de phase tardive

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26 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Kodiak Sciences KOD.O augmentent de 50,39% à 34,21 $ avant le marché

** La société affirme que son médicament expérimental, Zenkuda, a atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé chez des patients atteints de rétinopathie diabétique, une maladie oculaire liée au diabète

** Dans l'étude, 62,5 % des patients traités avec Zenkuda ont montré une nette amélioration de la gravité de la maladie, contre 3,3 % de ceux qui ont reçu un traitement fictif - KOD

** Le médicament a été bien toléré, aucun cas d'inflammation oculaire n'ayant été signalé au cours de l'essai - KOD

** KOD déclare que les résultats appuient une demande de mise sur le marché américain pour le traitement; prévoit d'accélérer la soumission

** Les actions de KOD ont augmenté de 181 % en 2025