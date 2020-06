Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM va augmenter le nombre de vols en juillet puis à nouveau en août Reuters • 20/06/2020 à 15:44









AMSTERDAM, 20 juin (Reuters) - La compagnie aérienne KLM, filiale néerlandaise du groupe Air France-KLM AIRF.PA , a indiqué samedi qu'elle prévoyait d'augmenter le nombre de vols en juillet puis à nouveau en août, la levée des mesures de confinement lié à la crise du nouveau coronavirus permettant la reprise des déplacements. KLM indique dans un communiqué prévoir 6.900 vols le mois prochains et 13.100 en août, comprenant certaines lignes intercontinentales. Au cours de l'été 2019, la compagnie avait assuré environ 22.000 vols par mois. Le ministre néerlandais des Finances, Wopke Hoekstra, a déclaré vendredi qu'il annoncerait les détails d'un plan de sauvetage de 2 à 4 milliards d'euros pour KLM d'ici la fin du mois. (Toby Sterling, version française Matthieu Protard)

