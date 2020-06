Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM va augmenter en juillet ses vols vers l'Europe du Sud Reuters • 02/06/2020 à 15:09









AMSTERDAM, 2 juin (Reuters) - KLM, la branche néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA , a annoncé mardi son intention d'accélérer la fréquence de ses vols à destination de l'Europe du Sud. Après une chute allant jusqu'à 90% de ses vols en mars en raison de l'épidémie du coronavirus, la compagnie prévoit de porter le nombre de ses vols à 3.000 en juillet à partir de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. (Toby Sterling, version française Flora Gomez, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +4.77%