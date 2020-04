Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM n'envisage pas de rompre avec Air France-KLM Reuters • 01/04/2020 à 21:31









AMSTERDAM, 1er avril (Reuters) - La compagnie aérienne KLM n'envisage pas de se séparer de sa maison-mère Air France-KLM AIRF.PA , a indiqué mercredi son directeur général, alors que le transporteur néerlandais fait face à la crise du coronavirus qui touche durement l'ensemble du secteur aérien. "Nous ne travaillons pas sur des scénarios de désalliance", a déclaré Pieter Elbers selon des propos rapportés par RTL. "Nous travaillons sur le financement." Un porte-parole de KLM a confirmé que ces citations étaient exactes. Le ministère néerlandais des Finances discute avec KLM d'un soutien financier. Pieter Elbers a déclaré mercredi qu'une injection de capital par l'Etat était une possibilité. En raison des restrictions de voyage dans le contexte de la pandémie de coronavirus, seuls 10% environ des vols d'Air France-KLM sont actuellement exploités. (Toby Sterling, Blandine Hénault pour la version française)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris -5.85%