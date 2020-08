Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client KLM gèle la hausse de 2,5% des salaires prévue pour août Reuters • 13/08/2020 à 16:51









AMSTERDAM, 13 août (Reuters) - La branche néerlandaise d'Air France-KLM AIRF.PA a annoncé jeudi un gel unilatéral de l'augmentation de 2,5% des salaires négociée avant la crise, une mesure qui s'inscrit selon l'entreprise dans le cadre des mesures de réduction des coûts. Dans un communiqué, la compagnie aérienne explique ne pas être parvenue à conclure un accord avec les syndicats sur le sujet dans le cadre des discussions sur le plan de restructuration dévoilé le 31 juillet, qui prévoit la suppression de 1.500 postes supplémentaires. Elle ajoute qu'elle perd 10 millions d'euros par jour et rappelle qu'elle a bénéficié d'un plan d'aide de plusieurs milliards d'euros des Etats français et néerlandais. "Dans ce contexte, KLM ne peut pas se permettre d'appliquer l'augmentation de salaires d'août, ni financièrement, ni aux yeux de la société, ni dans le cadre des modalités des prêts publics", dit le communiqué. (Toby Sterling, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris +0.30%