Klepierre : vers un re-test des 13,16E ?

(CercleFinance.com) - Klepierre corrige de -3,3% vers 13,3E et enfonce le récent plancher des 13,4E (du 20 août à l'ouverture) ainsi que sous les 13,6E de la mi-mai: le titre s'achemine vers un re-test du récent plus bas estival des 13,16E, sachant que l'ultime support est le plus bas absolu des 12,62E du 16 mars.

Valeurs associées KLEPIERRE Euronext Paris -2.68%